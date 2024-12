Lo strano momento del padre di PlayStation ai TGA 2024: un'imbarazzante incomprensione per Ken Kutaragi?

Il problema è che questo non era previsto e Kutaragi non è stato invitato a salire , lasciato dunque ai piedi del palco in maniera alquanto imbarazzante.

I The Game Awards 2024 sono stati un'evento di notevole portata, con un'edizione che ha riportato lo show su ottimi livelli, ma non sono mancati i soliti momenti alquanto bizzarri, come quello che ha visto protagonista il padre di PlayStation, Ken Kutaragi , che sembra sia stato vittima di un'imbarazzante incomprensione .

Una situazione piuttosto strana

Considerando che la sua presenza era stata ben segnalata e che si celebrano in questi giorni i 30 anni di PlayStation, macchina per la quale ha svolto un ruolo fondamentale, è comprensibile che Kutaragi pensasse di poter dire due parole sul palco dei The Game Awards 2024.



Evidentemente, Keighley non ha colto la questione o non ha voluto effettuare un piccolo fuori programma per celebrare quello che è considerato a tutti gli effetti il "padre di PlayStation", lasciandolo in piedi sotto il palcoscenico in un momento indubbiamente imbarazzante.

La cosa tuttavia non è sfuggita a molti spettatori, e i commenti sui social si sono divisi tra chi ha trovato il siparietto alquanto esilarante e chi si è scandalizzato per il modo in cui è stato trattato un personaggio storico dell'industria videoludica.

In un modo o nell'altro, la politica della fretta e del "wrap it up" emersa già nelle edizioni scorse e diventata un vero e proprio meme sembra aver caratterizzato in qualche modo anche questa edizione.