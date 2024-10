No Man's Sky Edizione Standard è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, è possibile acquistare No Man's Sky a un prezzo scontato. Originariamente a 59€, è ora disponibile a 15.99€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 19.50€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In No Man's Skydovrai sopravvivere in un vasto universo: dotato di un multi-tool, avrai modo di esplorare mondi diversi e completare missioni seguendo i consigli di Atlas, una misteriosa entità. Il gioco si distingue per la sua proceduralità, che rende ogni pianeta e ogni creatura unici, creando un universo in continua espansione.