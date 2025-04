No Man's Sky Relics si aggiorna per correggere i problemi segnalati dai fan

No Man's Sky ha da poco introdotto un nuovo aggiornamento maggiore, Relics. Come sempre sono arrivate tante novità, ma con essere sono comparsi anche alcuni bug.

Le correzioni per No Man's Sky 5.62

Hello Games ha ora pubblicato la patch note. Notizia subito che al momento della condivisione del messaggio del team, l'update è valido solo per PlayStation, ma arriverà sulle altre piattaforme in tempi rapidi.

Il messaggio di Hello Games recita: "Salve a tutti, grazie a tutti coloro che stanno giocando a No Man's Sky - Relics, in particolare a coloro che si sono presi il tempo di segnalare i problemi riscontrati tramite Zendesk o la segnalazione dei crash della console. Stiamo ascoltando attentamente i vostri commenti e abbiamo identificato e risolto una serie di problemi. Queste correzioni sono incluse nella patch 5.62, che è ora disponibile per PS4 e PS5, e arriverà sulle altre piattaforme il prima possibile. Continueremo a rilasciare patch man mano che i problemi verranno identificati e risolti."

Vediamo ora la correzioni dei bug:

Implementato un sistema di recupero per i giocatori che hanno perso l'iperguida durante la spedizione delle Reliquie.

Corretto un problema che poteva bloccare l'interazione con i rappresentanti della Società Paleologica Galattica nei siti di scavo durante la spedizione Relics.

Corretti alcuni crash.

Se non avete ancora visto i dettagli dell'ultimo aggiornamento di No Man's Sky ecco la nostra notizia in cui scopriamo Relics, l'update 5.6 che aggiunge la paleontologia e non solo.