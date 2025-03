No Man's Sky si aggiorna: scopriamo Relics, l'update 5.6 che aggiunge la paleontologia e non solo

Hello Games ha presentato l'aggiornamento 5.6 di No Man's Sky , chiamato " Relics ". Questa nuova espansione gratuita introduce la paleontologia.

Il trailer e le novità di No Man's Sky Relics

In questa novità possiamo andare alla ricerca dei fossili di specie animali aliene ormai scomparse e poi ricomporre gli scheletri secondo l'aspetto che pensiamo avessero. Ci sono centinaia di parti uniche e il team di No Man's Sky promette milioni di possibilità di combinazione per creare varie specie. Sui pianeti nei quali è possibile trovare le ossa antiche (presso specifici cambi di scavo), oppure nei sistemi solari viola, è possibile trovare una fauna scheletrica.

Potremo anche unirci alla società di paleontologia galattica che ha lo scopo di ricreare le antiche forme di vita e scoprire i segreti nascosti per millenni. Sarà possibile anche vendere i fossili oppure scambiarli presso i collezionisti di fossili. Potete anche condividere le vostre creazioni fossili, che diventeranno un oggetto che potete tenere nell'inventario, posizionare nel vostro museo o scambiare con altri Viaggiatori.

Sarà introdotto anche un nuovo compagno di viaggio, una creature scheletrica vivente. Le ossa potranno anche essere usate per decorare l'ambiente. Viene introdotto poi un modo per appuntare i corpi celesti che ci interessano per semplificare la ricerca dei pianeti ancora non scoperti o quelli con ricompense utili.

Possiamo poi aspettarci dei miglioramenti alla modalità Abbandonata. Le stazioni spaziali abbandonate contengono ora stazioni di potenziamento funzionali per l'Exosuit, l'astronave e il Multi-Tool, oltre a casse di recupero contenenti preziosi potenziamenti. I viaggiatori possono recuperare ulteriori tecnologie dai nascondigli planetari e i sistemi viola sono automaticamente visibili sulla mappa della Galassia.

Troveremo poi dei giganti di pietra che difendono i cimiteri dai Viaggiatori che cercano di disturbarli, così come altre creature di roccia animate che risalgono a una civiltà morta da tempo. Sarà anche possibile ottenere uno strano jetpack roccioso sconfiggendo queste creature. Inoltre, ci si potrà rifare il look con un set completamente in stile roccioso.

Aspettatevi di trovare poi dei vermi delle sabbie scheletrici: sono rari, ma aumenteranno la varietà su alcuni pianeti. Per guadagnare ci sarà anche modo di trovare delle pietre vigilanti che però potrebbero causare l'ira dei precedenti proprietari.

Per la lunga patch note completa, potete fare affidamento sul sito ufficiale.