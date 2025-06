No Man's Sky riceverà importanti miglioramenti su Nintendo Switch 2 con il prossimo aggiornamento

Una testimonianza delle novità apportate è visibile nell' immagine tratta dalla versione Nintendo Switch 2 allegata al messaggio riportato qui sotto da parte di Martin Griffiths, engine programmer di Hello Games.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita di questo update, ma diversi elementi di questo sono già in fase di testing su PC, con alcune specifiche aggiunte che riguarderanno prettamente la versione Nintendo Switch 2, destinata a ricevere un trattamento speciale con migliorie notevoli.

Sembra che No Man's Sky sia destinato a ricevere degli importanti miglioramenti per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2 con il prossimo aggiornamento in arrivo, in base a quanto riferito da uno sviluppatore di Hello Games.

Miglioramenti a superfici, creature e performance

No Man's Sky è disponibile in retrocompatibilità su Nintendo Switch 2 ma al momento non presenta ancora enormi differenze con la versione originale: tuttavia, evidentemente Hello Games sta ancora lavorando allo sfruttamento delle potenzialità aggiuntive della nuova console.



"Ci sono un sacco di aggiustamenti in arrivo con il prossimo update di No Man's Sky", ha scritto Griffiths nel suo messaggio, "ma tengo particolarmente a due cose su cui ho appena lavorato e che non erano rientrate nell'aggiornamento precedente", ovvero il Beacon Update che era uscito proprio al lancio di Switch 2.

Queste due aggiunte tecniche sono in particolare il supporto per il Terrain Tessellation su Switch 2, che migliora sensibilmente i dettagli delle superfici, consentendo agli scenari di apparire più ricchi e complessi, e il supporto per il fur rendering delle creature, ovvero la resa più elaborata del pelo delle creature.

Ci sono anche dei miglioramenti alle performance in arrivo, che dovrebbero consentire di raggiungere i 40 fps in modalità sbloccata, rendendo il gioco molto più fluido di come risulta ora.