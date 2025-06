No Man's Sky a confronto su Nintendo Switch 1 e 2 in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto, questa volta con protagonista No Man's Sky in versione Nintendo Switch 1 e 2, quest'ultima disponibile come upgrade gratuito per chi già possiede il gioco. Potrete guardare il filmato nel lettore all'interno di questa notizia.

I cambiamenti in termini di risoluzione e framerate sono notevoli. Su Switch 1 il titolo di Hello Games gira a 720p e 30 fps in modalità docked e a 480p e 30 fps in portatile. Con la nuova console di Nintendo si passa a un framerate sbloccato che si aggira sui 40 fps medi (è possibile bloccarlo a 30fps), con una risoluzione di 1440p in docked upscalata tramite DLSS dai 914p e di 1080p in modalità portatile con upscaling da una base dinamica di 720 - 540p.