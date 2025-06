ROG Xbox Ally è stato presentato con un video di approfondimento

Microsoft ha dedicato un video di approfondimento a ROG Xbox Ally, l'handheld che è stato annunciato ufficialmente nel corso dell'Xbox Games Showcase e che conferma le voci che circolavano ormai da qualche tempo sulla possibile collaborazione fra Xbox e ASUS.

"Per la prima volta un giocatore potrà avere in mano la potenza dell'esperienza Xbox e portarla con sé ovunque voglia andare. Questo è un momento rivoluzionario per Xbox", ha detto Sarah Bond, che come gli altri dirigenti della casa di Redmond è entusiasta di questo importante passo nella direzione della portabilità.

La filosofia dietro il design di ROG Xbox Ally appare chiara fin dal primo sguardo: "Per me è come tenere in mano una Xbox", ha detto Ken Lobb degli Xbox Game Studios, riferendosi all'ergonomia che riprende quella di un controller Xbox fra stick asimmetrici, pulsanti principali, grilletti con feedback aptico e un fattore di forma che sfrutta l'esperienza maturata nel corso degli annni.

Al centro del dispositivo c'è un display Full HD da 1080p con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto al VRR che promette immagini nitide, reattive e brillanti anche in mobilità. "Lo schermo è assolutamente stupendo", dicono nel video. "Abbiamo pensato alla luminosità di cui avevate bisogno nel pannello."