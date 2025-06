ROG Xbox Ally è la console portatile di Microsoft con la potenza di Xbox

È stata presentata con un trailer, in cui l'apparecchio viene generato dalla una specie di blocco di cristallo, quindi si presenta come un ibrido tra una console portatile e un PC, targata ROG e chiamata ROG Xbox Ally .

Dettagli su ROG Xbox Ally

L'apparecchio monterà un chipset Ryzen di AMD e arriverà in due tagli: uno da 1TB e uno da 512GB. I controlli sono ispirati a quelli dei controller di Xbox, tanto che Microsoft l'ha definita una Xbox vera e propria, seguendo la sua campagna di marketing "This is an Xbox" (che è stata citata esplicitamente durante il video presentazione).

Nel corso della presentazione è stato annunciato che sarà compatibile con Steam, Epic Games Store e GOG, oltre che con il Microsoft Store. Sarà possibile giocarci da subito a tutti i giochi dell'Xbox Game Pass, compresi 1.000 con funzione Xbox Play Anywhere.

Inoltre, sarà lanciata insieme a Hollow Knight: Silksong entro la fine dell'anno, che se vogliamo è una doppia notizia, visto che ancora non c'era alcuna conferma dell'uscita del titolo di Team Cherry.