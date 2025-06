Aggiornati i pacchetti di Steam di Hollow Knight: Silksong, che stavano lì dal 2019

Team Cherry ha aggiornato Hollow Knight: Silksong su Steam. Più precisamente, ha modificato alcuni pacchetti, come rilevato da SteamDB. Si tratta delle modifiche più rilevanti apportate dietro le quinte ai file di gioco sulla piattaforma dal 2019, tanto da far sospettare che il lancio potrebbe essere davvero imminente o che, comunque, ci sia qualcosa di concreto in arrivo.