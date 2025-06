Le migliori microSD Express per Nintendo Switch 2 e come sceglierle

Probabilmente vi starete domandando quale dobbiate scegliere e per questo motivo vi proponiamo una rapida guida nella quale vi indichiamo le migliori microSD Express a disposizione e come fare a sceglierne una .

Dovete infatti sapere che le vecchie microSD di cui disponete non possono essere utilizzare per installare e avviare i videogiochi. Per questo motivo sarete costretti ad acquistare una nuova microSD , facendo bene attenzione al fatto che sia di categoria Express.

Nintendo Switch 2 propone tanti miglioramenti rispetto alla precedente generazione di console di Nintendo, soprattutto per quanto riguarda lo spazio di archiviazione delle console. Avrete infatti una memoria otto volte più grande, ma la verità è che se guardiamo ai puri numeri non si tratta di una cifra poi così elevata. Passiamo infatti da 32 GB a 256 GB, ovvero cifre veramente limitate rispetto ad altre piattaforme moderne. C'è però una soluzione: usare delle microSD Express , il formato più moderno e veloce -ma soprattutto l'unico accettato da Nintendo Switch 2- per installare i videogiochi.

Si tratta di una soluzione compatta, più rapida rispetto al passato e quindi perfetta per gestire grandi carichi di lavoro e software (come quelli videoludici) che richiedono una maggiore velocità.

Diamo per scontato che sappiate cosa sia una scheda micro SD. Ma in questo caso stiamo parlando di una microSD Express, lo standard più recente di queste schede.

Potete però usare le microSD classiche (UHS-I o UHS-II) per spostare i contenuti multimediali come immagini e video . Ovviamente i vecchi modelli hanno velocità inferiori in fase di lettura e scrittura, quindi usare una Express anche in questo caso può aiutarvi a velocizzare il processo.

No, Nintendo Switch 2 non permette di usare le vecchie microSD per installare, aggiornare e avviare videogiochi. Tali dispositivi non sarebbero in grado di gestire i videogiochi della nuova piattaforma.

Attualmente in Italia sono praticamente disponibili solo i modelli da 256 GB, che sono comunque quelli che vi suggeriamo visto che rappresentano un buon compromesso tra prezzo e spazio aggiuntivo. Vi scoraggiamo invece a optare per i modelli da 128 GB (un paio di grossi videogiochi potrebbero praticamente consumare tutto lo spazio) e per ora non crediamo abbia senso investire le cifre richieste per i modelli da 1 TB. Col passare dei mesi i prezzi dovrebbero calare e a quel punto, quando avrete tanti giochi nella vostra libreria, potrebbe aver senso fare un salto in avanti.

Se l'unico vostro interesse è comprare una microSD Express per Nintendo Switch 2, tutto ciò che vi deve importare è ottenere il miglior prezzo per numero di GB . Le microSD Express supportano i tagli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Nintendo Switch 2 supporterà le schede fino a 2 TB, anche se per il momento non esistono microSD Express così capienti.

Se state scegliendo uno scheda per ampliare la memoria della vostra console, dovete chiaramente sapere cosa è importante guardare. La risposta è in realtà molto semplice perché ci sono tre elementi da tenere in considerazione :

Le migliori microSD Express per Nintendo Switch 2

A questo punto vediamo quali sono le schede di archiviazione più adatte per Nintendo Switch 2 con una semplice tabella.

Vediamo invece ora più nel dettaglio i tre modelli che vi suggeriamo.

Samsung Scheda Micro SD Express (256 GB) | Licenza ufficiale Nintendo

Il modello di Samsung su licenza ufficiale di Nintendo è il migliore al momento disponibile per chi vuole ottenere spazio per i propri giochi senza dover investire cifre troppo elevate. Lo trovate su Amazon. La microSD Express di Samsung e Nintendo offre 256 GB di spazio di archiviazione, raddoppiando così lo spazio di Nintendo Switch 2. La velocità è leggermente inferiore agli altri modello, visto che raggiunge gli 800 MB/s in velocità di lettura, ma essendo un prodotto su licenza avete la certezza che funzionerà perfettamente con Nintendo Switch 2, oltre ad avere una belle M di Super Mario sopra la scheda.

SanDisk MicroSD Express 256GB

Se desiderate una velocità un po' più elevata per ottimizzare al meglio le fasi di scrittura e lettura, allora potreste optare per il modello di SanDisk, che offre un compromesso tra spazio di archiviazione, velocità e prezzo. Inoltre, in caso di sconto il costo si avvicina a quello del modello di Samsung/Nintendo. Lo trovate su Amazon. La microSD Express di SanDisk raggiunge una velocità di 880 MB/s in fase di lettura, mentre in scrittura promette fino a 480 MB/s. Si tratta di capacità più che sufficienti per Nintendo Switch 2 e ottime anche per altri utilizzi, come vedremo dopo.

Lexar PLAY PRO Scheda MicroSDXC Express 256GB

Se avete necessità superiori alla media, potreste optare per il modello di Lexar, il PLAY PRO. La cifra sale e non di poco, ma i vantaggi in termini di velocità si fanno ancora più sensibili. Lo trovate su Amazon. Questo modello infatti costa sì 99,99€ a prezzo consigliato e potrebbe essere un bene attendere uno sconto per ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo, ma controbilancia il tutto con una velocità di lettura di 900 MB/s e soprattutto una superiore velocità di scrittura che raggiunge ben 600 MB/s.