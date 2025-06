Apple multata di 500 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act: ecco perché

Apple è stata colpita da una multa record da parte della Commissione Europea: ben 500 milioni di euro. Il motivo? La violazione del Digital Markets Act (DMA) , la legge UE entrata in vigore nel 2024 per frenare le pratiche anticoncorrenziali dei giganti del tech. In particolare, la Commissione ha contestato ad Apple di aver impedito ai developer di comunicare liberamente con i propri utenti, soprattutto per quanto riguarda offerte e servizi disponibili al di fuori dell'App Store.

Un precedente importante nell’applicazione del DMA

Quella inflitta ad Apple rappresenta una delle prime multe significative comminate nell'ambito del DMA. La Commissione Europea ha spiegato che, data la portata dell'azienda, un pagamento parziale non sarebbe sufficiente e ha dunque stabilito la cifra di 500 milioni di euro, da versare entro tre mesi dalla comunicazione ufficiale, ovvero entro il 23 luglio 2025.

L'UE ha voluto comunque evidenziare che si tratta di uno dei primi provvedimenti adottati per far rispettare la normativa, tenendo conto anche del contesto di novità per tutte le aziende coinvolte. "Apple ha, almeno per negligenza, non rispettato l'articolo 5(4) del Regolamento UE 2022/1925," si legge nella decisione ufficiale, che chiarisce come questa condotta abbia avuto un impatto esteso su sviluppatori e consumatori.