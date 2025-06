Quali giochi supportano il GameShare su Nintendo Switch 2? Vediamo un primo elenco dei titoli condivisibili

I titoli riportati sono quelli per i quali è stata annunciata la compatibilità con la funzione GameShare, ma l'elenco è ancora ovviamente parziale, perché molti altri verranno aggiunti in seguito.

Nintendo non ha fornito una lista completa dei titoli compatibili con GameShare e difficilmente questa potrà essere stilata, considerando che si tratta di una funzione integrata nel sistema che, si spera, verrà adottata in maniera ampia dai giochi di Nintendo Switch 2, ma intanto possiamo effettuare un primo elenco provvisorio .

Una delle nuove caratteristiche annunciate per quanto riguarda Nintendo Switch 2 è la funzionalità GameShare , che consente di condividere un gioco con altri giocatori che si trovano sulla stessa rete Wi-Fi utilizzando una copia sola, ma vediamo quali sono i giochi che supportano la condivisione con questa opzione.

La prima lista di giochi in GameShare

Nel frattempo, in base a quanto riferito da Nintendo e dai singoli editori, possiamo comunque stilare questo primo elenco provvisorio dei giochi che supportano la funzionalità GameShare, ovvero la possibilità di condividere il gioco con una sola copia attraverso varie console che si trovano nei paraggi.

Ecco dunque la prima lista provvisoria dei giochi compatibili:

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Captain Toad: Treasure Tracker

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Fast Fusion

Split Fiction

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Survival Kids

Il GameShare è una caratteristica di Nintendo Switch 2, ma le console "riceventi" possono essere anche Nintendo Switch 1, cosa che allarga sensibilmente le possibilità di utilizzo.

È possibile collegare fino a tre console e utilizzare, attraverso questa rete diretta, una singola copia di un gioco su un massimo di tre console diverse in connessione, purché la console di partenza, ovvero quella che mette in condivisione il gioco, sia Nintendo Switch 2.

I giochi per Switch 1 compatibili con la funzionalità devono ricevere l'aggiornamento per funzionare su Switch 2, e da questa console possono essere messi in condivisione.