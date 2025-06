Microsoft annuncia Bing Video Creator, il nuovo generatore di video basato su Sora di OpenAI

Come funziona Bing Video Creator

Questo strumento, come anticipato prima, si basa su Sora di OpenAI e permette di realizzare video di 5 secondi. Basterà semplicemente inserire delle descrizioni testuali e l'intelligenza artificiale penserà al resto. Per poter usufruire di questa funzionalità è necessario avere un account Microsoft, ma non è completamente gratuito. I primi 10 video sono infatti accessibili senza limitazioni, ma successivamente dovrete spendere 100 punti Microsoft Rewards (si guadagnano semplicemente facendo ricerche su Bing o acquistando prodotti su Microsoft Store).

Ad ogni modo, il generatore di video può essere utilizzato esclusivamente da dispositivi mobile - per ora - e in formato verticale 9:16 (in futuro arriverà anche il formato orizzontale). I tempi di attesa sono però piuttosto lunghi, si parla addirittura di ore per generare video di soli 5 secondi (nonostante la modalità "veloce"), senza nemmeno poterne modificare la durata.