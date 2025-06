Minecraft annuncia il grosso aggiornamento "Chase the Skies" con nuovo mob, miglioramenti e tante novità

In Chase the Skies farà la sua comparsa l' Happy Ghast , la nuova creatura che il team ha deciso di inserire nel mondo di Minecraft, con le sue particolari caratteristiche che la rendono piuttosto carismatica.

Non c'è ancora una tempistica ufficiale per il lancio, dunque la data di uscita non è ancora nota e probabilmente ci vorrà del tempo prima di vederlo, considerando che dovrebbe prima attraversare tutto il classico iter delle versioni di prova presso i vari ring di utenti, ma l'intenzione è di proporre un update di notevole rilievo.

Mojang ha svelato quello che sarà il prossimo grosso aggiornamento per Minecraft a partire dal titolo scelto: si chiamerà "Chase the Skies" , probabilmente perché gli spostamenti aerei avranno un notevole peso in questo, considerando anche l'introduzione del nuovo mob e le altre novità previste.

Una nuova cavalcatura volante

L'Happy Ghast introduce anche una dinamica nuova nel gameplay, trattandosi di una cavalcatura volante che i giocatori possono trovare nel mondo di Minecraft, allevare e addestrare in modo da diventare un fidato mezzo di trasporto volante, oltre che una creatura da compagnia.

Happy Ghast in azione

Questo dovrebbe consentire un'esplorazione aerea ancora più dinamica, estesa e comoda con l'arrivo del nuovo aggiornamento. Il procedimento per trovare un Happy Ghast non è semplicissimo: richiede di introdursi nel Nether e trovare dei Ghast essiccati, che spesso riposo presso strutture fossili come delle specie di blocchi speciali. Possono anche essere costruiti utilizzando lacrime di ghast e un soul sand block.

I Ghast essiccati vanno raccolti e portati nell'Overworld, dove devono essere posti nell'acqua per farli tornare in vita ed eventualmente farli diventare degli Happy Ghast da allevare.

Tra le altre novità, Chase the Skies introdurrà anche una barra per la ricerca dei giocatori, che consente così di localizzare in maniera più semplice gli altri utenti in partita multiplayer, dei guinzagli che consentono di portare in giro in maniera più semplice degli animali addestrati e altro.

Il prossimo aggiornamento apporterà inoltre diversi miglioramenti tecnici all'interno del programma Vibrant Visuals di Minecraft, che punta ad evolvere la grafica del gioco con nuovi modelli, effetti e caratteristiche tra illuminazione rinnovata, elementi particellari e miglioramenti vari.