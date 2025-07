Minecraft è stato aggiornato con un nuovo mob, davvero utile

Rame

Del resto tutti gli indizi legati al teaser di ieri puntavano verso dei nuovi contenuti legati al rame. Ora c'è la conferma: l'aggiornamento è stato reso disponibile a sorpresa nella beta della Bedrock Edition (arriverà sulla Java Edition in un secondo momento) e offre moltissimi nuovi motivi per minare e accumulare rame, uno dei materiali più sottosfruttati del gioco.

Adesso i giocatori avranno quindi accesso a un equipaggiamento migliore già nelle prime fasi di gioco. Niente con cui andare nel Nether, ma almeno si avrà qualche problema in meno.

Ad esempio, gli sviluppatori hanno spiegato che un piccone di rame sarà più resistente di uno in pietra, anche se non potrà estrarre minerali aggiuntivi come fa un piccone di ferro. Insomma, niente rivoluzioni, ma solo un modo per dare al rame una funzione più ampia.

Il golem di rame, di suo, quando evocato fornisce un baule di rame (altri bauli di rame possono essere creati aggiornando un normale baule con lingotti di rame). Qualsiasi oggetto inserito in un baule di rame sarà raccolto da golem, che lo distribuirà nei bauli più adatti all'interno della base. Insomma, la creaturina vi aiuterà a gestire l'inventario.