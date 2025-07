Amazon Prime Gaming ha svelato i giochi gratis di luglio, due dei quali già disponibili

Vale però la pena di ricordare che il mese scorso Amazon ha aggiunto dei giochi bonus , come Tomb Raider 1-3 Remastered, Toem e Saints Row 4, per accompagnare il Prime Day e, durante l'evento, potrebbero esserci altre promozioni interessanti. Quindi c'è poco di cui lamentarsi.

Amazon ha svelato i giochi gratis per PC che saranno regalati a luglio agli abbonati ad Amazon Prime , tramite il servizio Prime Gaming . Questo mese sono sette. Sono leggermente di meno rispetto ai mesi precedenti e, in generale, il richiamo del pacchetto sembra essere inferiore rispetto ai regali dei mesi scorsi.

I giochi gratis

Prima di darvi l'elenco dei titoli, vi ricordiamo che tutti i giochi gratuiti riscattati tramite Prime Gaming restano vostri per sempre, anche nel caso in cui non rinnoviate l'abbonamento.

Conquistiamo lo spazio con Endless Space 2

Giochi gratis Prime Gaming - Luglio 2025 Disponibili ora Boxes: Lost Fragments Epic Games Store Paquerette Down the Bunburrows Epic Games Store 17 luglio Endless Space 2: Definitive Edition Amazon Games App Besiege: The Splintered Sea Amazon Games App 24 luglio Venba - I Love Finding Wild Friends Collector's Edition Codice Legacy Games 31 luglio Heroes of Loot GOG Inoltre, gli abbonati Prime potranno giocare ai seguenti titoli a luglio tramite il canale Prime Gaming Luna: Death Stranding: Director's Cut - Smurfs Kart - The Smurfs: Mission Vileaf - World War Z - Hollow Knight - Monster Truck Championship - Dusk - Tiny Lands - Clem - Worms: Crazy Golf - Get Packed: Couch Chaos - Qube - Fortnite OG - Fortnite Ballistic - Lego Fortnite Brick Life - Fortnite Battle Royale - Fortnite Festival - Lego Fortnite Odyssey - Rocket Racing - Fortnite - Trackmania Starter Access - Fallout New Vegas: Ultimate Edition - Fallout 3: Game of the Year Edition - Rainbow Six Siege -

Vi segnaliamo inoltre che uno dei regali è legato al Prime Day, di cui potete leggere tutti i dettagli. Il Prime Day 2025 si terrà dall'8 all'11 luglio.