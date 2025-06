Amazon Prime Gaming offre altri sei giochi gratis per il Prime Day, tra cui Tomb Raider 1-3 Remastered

Giusto poco fa sono state annunciate le date ufficiali del Prime Day . Come da tradizione, saranno disponibili tantissime promozioni, sconti esclusivi per gli abbonati e offerte lampo, nonché una serie di bonus esclusivi, come fino quattro mesi gratuiti di Amazon Music.

I giochi in regalo per il Prime Day e come riscattarli

Per quanto riguarda noi videogiocatori, non dovremo attendere fino al mese prossimo: i giochi in omaggio di Prime Gaming saranno disponibili dalle 18:00 di oggi, 17 giugno, fino al 7 luglio, e si vanno ad aggiungere ai titoli gratuiti di giugno già annunciati e alla line-up di luglio, che verrà svelata nelle prossime settimane. Senza ulteriori indugi, vediamo l'elenco dei giochi offerti dalla casa:

Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition - Amazon Games App

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft - Codice per GOG

Saints Row 2 - Codice per GOG

TOEM - Codice per GOG

Saints Row 4: Re-Elected - Codice per GOG

Star Wars: Rebellion - Codice per GOG

I giochi di Prime Gaming in regalo da oggi

Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi sopraelencati tramite questo link a partire dalle 18:00. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (in questo caso GOG) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC.