Amazon Prime Gaming ha svelato 9 giochi gratis in arrivo a giugno: due sono già disponibili

Come ogni mese, Amazon Prime Gaming ha svelato i giochi gratis in arrivo anche in questo, con 9 giochi che verranno regalati nel corso di giugno 2025 e due di questi disponibili già da oggi, 5 giugno.

Si tratta di titoli che possono essere riscattati e scaricati da tutti coloro che possiedono un abbonamento ad Amazon Prime: collegando questo all'account Twitch si ottiene anche la sottoscrizione a Prime Gaming, che non ha dunque alcun costo aggiuntivo rispetto al Prime standard, cosa che coinvolge dunque una grande quantità di utenti.

I giochi in questione sono tutti per PC e vengono distribuiti attraverso diversi store come GOG e Amazon Games App, a seconda dei casi, come specificato qui sotto.