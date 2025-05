Amazon Prime Gaming regala 23 giochi a maggio, vediamo la lista completa con i primi quattro già disponibili

Amazon ha svelato la nuova ondata di titoli in regalo nel mese di maggio, con ben 23 giochi "gratis" per gli abbonati a Prime Gaming che potranno tenere occupati per tutto il corso delle prossime settimane, a partire già da oggi visto che i primi quattro titoli sono già disponibili.

In particolare, la prima mandata di giochi disponibili da oggi sono anche a tema Star Wars, per richiamare la celebrazione del 4 maggio e il giorno dedicato al celebre franchise fantascientifico, come Lego Star Wars: The Complete Saga e Star Wars Galactic Battlegrounds Saga, ma non solo.

Continua dunque con un regime particolarmente alto l'apporto di titoli in regalo per gli abbonati a Prime Gaming dal servizio offerto da Amazon, come vediamo nell'elenco.