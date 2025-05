I nuovi driver Intel Arc migliorano le prestazioni gaming sui notebook Lunar Lake e sui PC handheld MSI Claw

L'impatto pratico di tali miglioramenti si manifesta in un'esperienza di gioco percepibilmente più omogenea, particolarmente evidente nei titoli con requisiti grafici moderati.

I notebook con processori Intel Core Ultra serie 200V, nome in codice Lunar Lake, avranno migliori prestazioni nei videogiochi grazie ai nuovi driver Intel , specificamente progettati per le GPU integrate Arc 130V e 140V. I driver mirano infatti a ottimizzare l'esperienza gaming, migliorando la fluidità di gioco e riducendo gli artefatti grafici.

I driver Intel 32.0.101.6734

I driver Intel identificati con la versione 32.0.101.6734 introducono una serie di ottimizzazioni che si traducono, secondo i test interni condotti dall'azienda, in un incremento medio del 10% nel numero di frame per secondo (FPS). Ancora più rilevante è il miglioramento che si raggiunge nel cosiddetto "1% degli FPS più bassi", dove si ottiene addirittura un +25%. Questo parametro tecnico è indicativo delle prestazioni minime registrate durante una sessione di gioco e il suo incremento suggerisce una sensibile riduzione dei micro-scatti e delle improvvise cadute di fluidità che possono compromettere l'esperienza di gioco, specialmente nei momenti più intensi dell'azione.

I miglioramenti nei videogiochi con i nuovi driver su piattaforma Lunar Lake

Per validare l'efficacia dei nuovi driver, Intel ha eseguito test comparativi utilizzando un MSI Claw 8 AI+, equipaggiato con una GPU Arc 140V, il nuovo handheld con potenza, autonomia e prezzo stellari. Il confronto tra i risultati ottenuti con la versione attuale dei driver e quella precedente, rilasciata all'inizio di aprile, evidenzia i benefici concreti dell'aggiornamento. È importante sottolineare che queste ottimizzazioni sono particolarmente efficaci in scenari di utilizzo caratterizzati da un consumo energetico contenuto, attestandosi intorno o al di sotto dei 17 Watt, un valore tipico dei laptop ultracompatti per i quali i processori Lunar Lake sono stati specificamente progettati.

Per fornire un quadro più concreto dei miglioramenti apportati, Intel ha condiviso alcuni esempi relativi a specifici videogiochi. In Cyberpunk 2077, un titolo notoriamente esigente dal punto di vista grafico, si è registrato un incremento delle prestazioni che ha portato il frame rate medio a 52 FPS con impostazioni grafiche medie e risoluzione 1080p, rispetto ai 49 FPS ottenuti con i driver precedenti. Un altro titolo popolare come Counter-Strike 2 ha visto un aumento da 87 a 94 FPS. Questi dati, pur rappresentando specifici scenari di test, offrono un'indicazione tangibile del potenziale incremento prestazionale che gli utenti possono aspettarsi dopo l'installazione dei nuovi driver.

La distribuzione dell'aggiornamento è già iniziata per i PC handheld MSI Claw 8 AI+ e l'MSI Claw 7 AI+. Intel ha comunicato che la nuova versione dei driver sarà resa disponibile "presto" anche per gli altri sistemi basati su processori Intel Core Ultra 200V, una volta completato il processo di validazione da parte dei singoli produttori di hardware.

E voi che cosa ne pensate di questi risultati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.