Samsung Galaxy Z Fold8 potrebbe essere il primo pieghevole senza piega, secondo un rumor

Samsung Galaxy Z Fold8: il primo pieghevole senza cerniera?

Secondo un nuovo report dell'analista Ming-Chi Kuo, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold8 potrebbe essere il primo smartphone pieghevole con display privo di piega nella parte centrale, anticipando così la maggior parte delle compagnie concorrenti per questo segmento, come Apple e il suo iPhone Fold, che dovrebbe offrire la stessa tecnologia e il cui arrivo è (ad oggi) previsto per il 2026.

Fine M-Tec

A suggerirlo sarebbe la compagnia Fine M-Tec, uno dei principali fornitori di Samsung Display, che avrebbe recentemente avviato un investimento da ben 12,6 milioni di dollari per sviluppare una piastra metallica in grado di piegarsi senza problemi, da integrare all'interno del display pieghevole grazie ad un innovativo processo di lavorazione con laser. Secondo alcuni rumor, la stessa Fine M-Tec potrebbe fornire questo componente anche per iPhone Fold, risultando una delle principali aziende fornitrici per il nuovo modello pieghevole della compagnia di Cupertino.