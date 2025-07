Google Pixel Watch 4: nuovi leak su specifiche, prezzi e funzioni per il fitness

In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 20 agosto 2025, trapelano altre indiscrezioni sulle caratteristiche del nuovo Google Pixel Watch 4 . Sappiamo infatti che sarà finalmente riparabile, ma nuovi leak suggeriscono ulteriori informazioni sulle funzioni inedite per il fitness e sui prezzi. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite.

Nuove funzioni

Secondo quanto riportato da Android Headlines, Google Pixel Watch 4 accoglierà la funzione Attenuazione delle notifiche, già presente su smartphone. Non è una vera e propria novità, ma è particolarmente utile in caso di notifiche multiple. In questo caso, infatti, lo smartwatch ridurrà in maniera graduale il feedback aptico, fino a smettere di inviare le notifiche (ovviamente potrete continuare a visualizzarle, quindi si tratta di una limitazione legata all'attenuazione dell'audio).

Inoltre, dovrebbe arrivare una nuova funzione chiamata Workout Builder, che vi permetterà di creare piani di allenamento personalizzati in base alle vostre preferenze, che si tratti di riscaldamento, allenamenti specifici o defaticamento finale. Dovrebbero arrivare anche diversi miglioramenti legati al monitoraggio del nuoto, agli algoritmi per il riconoscimento delle attività e al ciclismo, per un'esperienza ancora più funzionale e convincente.

Google Pixel Watch 4 (immagine indicativa)

Anche il sistema di geolocalizzazione e il Readyness Score sarebbero stati rivisti per offrire informazioni più precise. Lo smartwatch dovrebbe implementare anche un co-processore aggiornato Cortex-M55, insieme al principale SoC Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm.