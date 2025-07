Uno dei compositori di Tomb Raider è stato condannato a 16 mesi di prigione per frode

Peter Connelly, compositore e sound designer noto per il suo lavoro sulla serie Tomb Raider tra la fine degli anni '90 e i primi 2000, nonché per contributi in titoli come Watch Dogs, The Crew e Dead Island 2, è stato condannato a 16 mesi di detenzione per frode.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del governo britannico, Connelly avrebbe richiesto e ottenuto irregolarmente un secondo prestito statale "Bounce Back Loan" da 37.500 sterline (circa 43.000 euro) nel 2020, durante la pandemia. La legge prevedeva un solo prestito per ciascuna impresa, ma Connelly aveva già ricevuto un precedente finanziamento da 22.000 sterline (circa 28.000 euro) attraverso un'altra banca, solo un mese prima. Non solo, è reo anche di aver gonfiato il fatturato della sua azienza in modo da ottenere dei prestiti più sostanziosi di quanto gli spettasse.