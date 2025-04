La serie TV di Tomb Raider sembra essere ancora viva: Story Kitchen smentisce le voci sulla cancellazione

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, alcune voci di corridoio volevano la serie cancellata a questo punto, come conseguenza di vari problemi di gestione che hanno reso praticamente impossibile la produzione di questo progetto, affidato alla regista Phoebe Waller-Bridge .

In una recente intervista pubblicata da Polygon a Story Kitchen , la compagnia ha confermato che la serie TV di Tomb Raider è ancora viva , smentendo dunque le voci su una sua cancellazione, almeno per il momento.

Restano molti dubbi

Quello che è certo è che la produzione sta accumulando un notevole ritardo, e il fatto che non si sia ancora visto pubblicamente nulla di ufficiale al riguardo risulta piuttosto sospetto, continuando ad addensare dubbi sull'effettivo stato di salute del progetto.

Alicia Vikander, l'ultima Lara Croft cinematografica

L'idea della sua cancellazione risultava verosimile, ma a questo punto attendiamo ulteriori sviluppi, visto che Story Kitchen sembra sia stata piuttosto chiara sul fatto che la serie TV di Tomb Raider sia ancora in produzione attiva.

La questione, in effetti, non viene affrontata in maniera approfondita nell'articolo in questione, che si limita a una panoramica generale delle produzioni di Story Kitchen, che si conferma una compagnia concentrata su adattamenti anche piuttosto peculiari e tra i quali Tomb Raider rappresenterebbe un elemento di notevole importanza.

Secondo alcune voci recenti, una delle star di Game of Thrones, Sophie Turner, sarebbe stata in corsa per interpretare la Lara Croft della serie TV, ma anche questo rimane ancora un totale mistero.