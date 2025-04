La serie Amazon di Tomb Raider pare sia stata cancellata

Le fonti della testata affermano che non c'è alcun piano per iniziare le riprese quest'anno, nonostante i precedenti proclami di Amazon, e a quanto pare anche le vociferate trattative per ingaggiare Sophie Turner (Game of Thrones) come attrice protagonista nei panni di Lara Croft "non andranno avanti" .

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti ufficiali

Chiaramente si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze, per quanto non si tratta del primo campanello d'allarme. Infatti, a inizio mese un altro report, questa volta di The Hollywood Report, parlava di una produzione estremamente problematica e che non avrebbe portato ai risultati sperati. Inoltre, di fatto non è stato ancora mostrato nulla della serie, nonostante sia stata annunciata diversi anni fa.

Tutti indizi che fanno sicuramente temere per il peggio, ma è bene aspettare comunicazioni direttamente da parte di Amazon su una possibile cancellazione o una smentita relativa a queste voci di corridoio.

Rimanendo in tema, non si tratta dell'unico adattamento per il piccolo schermo di un videogioco a cui sta lavorando Amazon. Infatti, è in corso la produzione della serie TV di God of War e a quanto pare c'è grande positività intorno al progetto, tanto che ne è stata già commissionata una seconda stagione.