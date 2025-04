Anthropic lancia il piano Max per Claude: più potenza per chi lavora con l’AI ogni giorno

Anthropic ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo piano Max per Claude, il suo avanzato assistente AI. Il piano è pensato per gli utenti più esigenti, che usano Claude in modo intensivo e hanno bisogno di accesso esteso e prioritario alle nuove funzionalità e ai modelli più recenti. Questo nuovo abbonamento rappresenta un salto di qualità rispetto ai piani attuali, offrendo fino a 20 volte più utilizzo rispetto alla versione Pro.

L'obiettivo di Anthropic è semplice: garantire continuità e fluidità a chi lavora quotidianamente con Claude. "La richiesta numero uno dei nostri utenti più attivi era una maggiore disponibilità d'uso", scrive l'azienda nel post ufficiale. "Con il piano Max, offriamo esattamente questo".