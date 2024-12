OpenAI lancia ChatGPT Pro: una nuova era per l'IA avanzata al costo di 200 dollari al mese

OpenAI ha annunciato l'introduzione di ChatGPT Pro, un nuovo livello di abbonamento pensato per gli utenti più esigenti, al costo di 200 dollari al mese. Questo abbonamento offre accesso illimitato al modello di punta dell'azienda, il modello o1, e introduce funzionalità esclusive come la modalità o1 Pro, progettata per affrontare problemi complessi con maggiore precisione. Si tratta di un passo significativo per OpenAI, che continua a innovare nel campo dell'intelligenza artificiale.

ChatGPT Pro si affianca al livello Plus, disponibile a 20 dollari al mese, offrendo funzionalità più avanzate rispetto alla versione gratuita. Tuttavia, solo gli abbonati Pro potranno sfruttare il massimo potenziale del nuovo modello, che promette una capacità di ragionamento superiore, prestazioni migliori in matematica e programmazione, e risposte più rapide e concise. Questa nuova opzione sottolinea la crescente segmentazione dell'offerta di OpenAI per soddisfare esigenze diverse.