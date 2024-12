Moonlighter 2: The Endless Vault annunciato al PC Gaming Show con trailer e periodo di uscita

Sfruttando la vetrina offerta dal PC Gaming Show andato in onda stasera, gli sviluppatori di Digital Sun in collaborazione con 11 bit studios hanno presentato Moonlighter 2: The Endless Vault , il sequel dell'acclamato RPG dungeon crawler con elementi roguelike e visuale dall'alto del 2018.

Tra dungeon, nemici e attività da negozionte

Nel mondo di Moonlighter, i mercanti viaggiano attraverso mondi interconnessi per vendere meraviglie uniche. Will, il protagonista, era solito avventurarsi in questi regni, raccogliendo bottino e vendendo tesori nel suo negozio affollato. Dopo gli eventi del primo gioco, il protagonista naugrafaga nella terra brulicante di blob di Tresna, accompagnato da volti familiari e nuovi alleati. Un giorno, un potente uomo d'affari e appassionato collezionista di reperti presenta a Will un'offerta allettante. Se il negoziante-eroe recupera tesori da tre dimensioni peculiari, questo enigmatico patrono promette di riportare Will e i suoi amici a casa. Ma a quale costo?

Come nel gioco precedente viaggeremo tra dimesnioni vibranti e in continua evoluzione per scoprire reperti misteriosi, affrontando nel mentre nemici infiniti, trappole insidiose e sfide armato di un variegato arsenale di armi, incluso un versatile zaino dove disporre strategicamente i reperti recuperati per sbloccare innumerevoli effetti e massimizzare i tuoi guadagni dopo ogni spedizione. Una volta rientrati da un viaggio potremo esporre i nostri cimeli in vendita, contrattare per concludere affarei vantaggiosi e reinvestire i guadangi in equipaggiamento ancora più potente.