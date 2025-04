Annunciato il periodo di uscita Moonlighter 2: The Endless Vault su PC, PS5, Xbox e Game Pass

Gli sviluppatori di Digital Sun e il publisher 11 bit studios hanno annunciato il periodo di uscita di Moonlighter 2: The Endless Vault . Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam durante il corso della prossima estate . Al lancio sarà incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Che cos'è Moonlighter 2: The Endless Vault?

Moonlighter 2: The Endless Vault prosegue le avventure di Will, mentre esplora mondi interconessi tra loro in cerca di meraviglie uniche che poi rivende nella sua bottega.

Dopo gli eventi del primo gioco, il protagonista naugrafaga nella terra brulicante di blob di Tresna, accompagnato da volti familiari e nuovi alleati. Un giorno, un potente uomo d'affari e appassionato collezionista di reperti presenta a Will un'offerta allettante. Se il negoziante-eroe recupera tesori da tre dimensioni peculiari, questo enigmatico patrono promette di riportare Will e i suoi amici a casa. Ma a quale costo?

Come nel capitolo precedente, esploreremo dimensioni ricche di colori e in costante cambiamento, alla ricerca di reperti misteriosi. Nel frattempo, affronteremo orde di nemici, trappole insidiose e sfide impegnative, sfruttando un vasto arsenale di armi e un pratico zaino che permette di organizzare strategicamente i reperti raccolti. Questi ultimi consentono di sbloccare numerosi effetti e ottimizzare i guadagni di ogni spedizione. Al ritorno, sarà possibile mettere in vendita i propri cimeli, negoziare per ottenere accordi vantaggiosi e reinvestire i guadagni per migliorare l'equipaggiamento e prepararsi a sfide sempre più avvincenti e pericolose.