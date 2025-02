Moonlighter 2: The Endless Vault è tornato a mostrarsi in trailer e arriverà al lancio su Game Pass

Seguito di Moonlighter , anche in questo caso si tratta di un particolare gioco con un gameplay ibrido fra RPG dungeon crawler con elementi roguelike e gestionale di negozio fantasy, in arrivo nel corso del 2025 su PC, Xbox Series X|S e PS5.

In occasione dell'ID@Xbox andato in scena all'interno dell'IGN Fan Fest, gli sviluppatori di Digital Sun in collaborazione con 11 bit studios hanno mostrato Moonlighter 2: The Endless Vault con un nuovo trailer , annunciando anche il suo arrivo al lancio nel catalogo di Game Pass .

Tra dungeon crawler e gestionale di negozio

Nel mondo di Moonlighter, i mercanti viaggiano attraverso mondi interconnessi per vendere meraviglie uniche. Will, il protagonista, era solito avventurarsi in questi regni, raccogliendo bottino e vendendo tesori nel suo negozio affollato.

Come nel gioco precedente viaggeremo tra dimensioni vibranti e in continua evoluzione per scoprire reperti misteriosi, affrontando nel mentre nemici infiniti, trappole insidiose e sfide armato di un variegato arsenale di armi, incluso un versatile zaino dove disporre strategicamente i reperti recuperati per sbloccare innumerevoli effetti e massimizzare i tuoi guadagni dopo ogni spedizione.

Una volta rientrati da un viaggio potremo esporre i nostri cimeli in vendita, contrattare per concludere affarei vantaggiosi e reinvestire i guadangi in equipaggiamento ancora più potente.