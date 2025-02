Balatro a sorpresa ora è disponibile su PC e Xbox Game Pass, assieme all'update Friends of Jimbo 4

Le novità non finiscono qui. Infatti, da ora è disponibile, per tutte le piattaforme, anche l'aggiornamento Friends of Jimbo 4 , che include delle nuove carte personalizzate ispirate a videogiochi celebri. In particolare, ora potrete decorare i vostri mazzi con carte ispirate a Civilization, Bugsnax, Assassin's Creed, Slay The Princess, Friday the 13th e Fallout.

Tra le sorprese dell'ID@Xbox Showcase andato in onda questa sera c'è stato l'annuncio dell'arrivo di Balatro su PC e Xbox Game Pass , che è già disponibile da ora per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft.

Cos'è Balatro

Per chi non lo conoscesse, Balatro è un gioco di carte con meccaniche da roguelike ispirato al poker che vanta una grande densità di contenuti e sfide da completare, il tutto accompagnato da un gameplay dinamico e strategico in grado di dare assuefazione, come spiegato nella nostra recensione di Balatro.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Balatro. Il gioco si è rivelato un successo, arrivando a vendere oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e nel tempo ha ricevuto nuovi contenuti, come ad esempio gli aggiornamenti Friends of Jimbo con carte personalizzate ispirate a vari videogiochi, come Vampire Survivors, The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.