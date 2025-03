Balatro dovrebbe ricevere il suo primo grosso aggiornamento nel 2025, ma gli sviluppatori non hanno fretta

Il publisher Playstack ha confermato che il primo grosso aggiornamento di Balatro è ancora previsto per il 2025 , ma non c'è ancora una data di uscita precisa e gli sviluppatori comunque non hanno intenzione di forzare i tempi , perché vogliono che sia prima di tutto un update fatto bene.

Una versione 1.1

Non ci sono molte informazioni riguardo questo grosso aggiornamento di Balatro, al di là di quanto era stato riferito in precedenza dallo sviluppatore LocalThunk, il quale aveva parlato di questa patch 1.1 come di un aggiornamento importante.

"Non ho intenzione di entrare nel merito di cosa ci sarà esattamente, perché questo significa anche che non posso cambiare idea se qualcosa di nuovo non funziona", aveva detto LocalThunk in un'intervista pubblicata qualche settimana fa. "Penso che sia più salutare per il gioco che io tenga le mie carte nascoste, per poi darvi la migliore versione di qualsiasi nuovo aggiornamento di contenuti".

Nel frattempo, abbiamo saputo che lo studio di Balatro si aspettava dei voti molto più bassi dalle recensioni, e che per l'autore è inutile dare consigli agli altri sviluppatori su come avere successo.