Il film su Willy il Coyote che era stato cancellato, "Coyote Vs. Acme", potrebbe infine arrivare al cinema

Forse non tutti sanno che c'era un film incentrato su Willy il Coyote (o Wile E. Coyote, secondo la versione originale) intitolato "Coyote Vs. Acme" in produzione presso Warner Bros., che è stato però cancellato nonostante delle premesse davvero molto interessanti: ebbene, secondo sviluppi recenti, sembra che il film possa essere recuperato e potrebbe infine arrivare nei cinema.

Il film era stato cancellato ufficialmente da Warner Bros. nel novembre del 2023, come risultava anche dai documenti finanziari che avevano anche segnalato la questione come un guadagno per l'eliminazione di alcune tasse, ma sembra che tale decisione non sia stata presa affatto bene da molti appassionati.

La risposta di questi aveva inizialmente spinto Warner Bros. a cercare degli acquirenti per il film in questione, ma tale ricerca non aveva portato dei risultati convincenti, tanto da far sembrare ormai definitivamente conclusa la questione.