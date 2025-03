Microsoft vuole produrre altre serie TV e film su Halo

Sebbene la recente serie TV su Paramount non abbia ottenuto un enorme successo, sembra proprio che Microsoft abbia comunque intenzione di continuare sulla strada degli adattamenti trans-media per Halo, con altre serie TV e film che verranno prodotte in futuro sul franchise.

D'altra parte, la compagnia è già piuttosto impegnata su questo fronte, con diversi adattamenti in corso per quanto riguarda altre serie videoludiche: il più vicino è Un Film Minecraft, previsto arrivare nei cinema il 4 aprile, poi ci sarà la Stagione 2 di Fallout per Prime Video e anche gli annunciati adattamenti di Gears of War.

In tutto questo, ci sarà spazio anche per altri adattamenti di Halo, a quanto pare, con Phil Spencer a riferire l'intenzione di proseguire con queste iniziative anche nel prossimo futuro.