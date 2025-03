La serie televisiva di Halo è arrivata su Netflix, ma non in Italia

Come saprete, la riduzione televisiva ha ricevuto parecchie critiche da parte dei fan del gioco per via di soluzioni narrative molto distanti rispetto a quello che è sempre stato il personaggio di Master Chief.

Al momento si tratta soltanto della prima delle due stagioni prodotte e la distribuzione è limitata a determinati territori: la serie non è ancora disponibile in Italia e non sappiamo esattamente quando o se arriverà anche da noi.

Esiste la possibilità di un rilancio?

La serie TV di Halo è stata cancellata da Paramount+ e Xbox ha cercato un partner per la terza stagione, dunque l'arrivo su Netflix potrebbe essere qualcosa di più di un semplice passaggio fra piattaforme, ma è ancora presto per dire cosa accadrà in futuro.

Di certo l'ampissima base d'utenza di Netflix rappresenta un'importante opportunità per lo show, che laddove venisse davvero apprezzato dal pubblico potrebbe magari ambire a un ritorno, come accaduto in passato ad esempio con The Expanse.

È interessante notare che il debutto su Netflix non implica la rimozione delle due stagioni della serie televisiva di Halo da Paramount+, che restano dunque disponibili per gli abbonati a quella piattaforma, almeno per il momento.