Lo sparatutto con mech PvPvE Sand ha una data di uscita su PC in accesso anticipato

Come da prassi l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che riassume alcune delle caratteristiche salienti del gioco, come gli scontri tra mech e il ricco editor per costruirli, le sparatorie e l'esplorazione del desertico pianeta che fa da sfondo al titolo. Potrete visualizzarlo nel lettore sottostante.

tinyBuild e gli sviluppatori di Hologryp e TowerHaus hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Sand , lo sparatutto open world con robottoni e dinamiche PvPvE. Sarà disponibile su PC via Steam a partire dal 3 aprile .

Cosa sappiamo di Sand

Sand è ambientato in un universo alternativo, dove già nel 1910 l'umanità ha iniziato a esplorare lo spazio e a colonizzare altri pianeti, guidata dall'impero austro-ungarico. Gli eventi si svolgono su Sophie, un pianeta che in passato era ricco di risorse, ma che ora, a causa di una catastrofe ambientale, ha costretto gran parte della popolazione a fuggire. Attualmente, solo pochi coraggiosi visitano questo pianeta in cerca di tesori di inestimabile valore.

Nel gioco guideremo i Tramper, degli enormi mech a quattro zampe. Non sono solo vitali in battaglia, ma sono anche cruciali per il gameplay nella sua interezza. Infatti, rappresentano l'unico mezzo sicuro per attraversare le terre sabbiose infestate da mostri e altri giocatori, fungendo anche da base mobile che può essere costruita e potenziata a piacimento. Inoltre, i combattimenti non si limitano ai mech, poiché i giocatori possono assaltare i Trampler avversari e ingaggiare scontri a fuoco. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Sand.