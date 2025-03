La remaster di Turok è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S

Adesso è inoltre possibile assegnare più armi allo stesso tasto per una selezione rapida, sono stati ripristinati attacchi speciali per alcuni nemici e il codice cheat della Galleria include boss e Turok stesso, con anteprime delle animazioni.

Tra le migliorie al gameplay troviamo il ritorno del toggle per corsa e camminata , che consente ai giocatori di muoversi più silenziosamente per avvicinarsi ai nemici senza essere scoperti.

Una delle aggiunte più interessanti è il recupero del Brachiosauro , precedentemente apparso in una beta di Turok: questi giganteschi dinosauri ora vagano nella mappa Treetops. Inoltre, il Tek Bow e il fucile a pompa permettono adesso di cambiare tipo di munizioni in qualsiasi momento, rendendo il gameplay più dinamico.

La remaster di Turok è ora disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S , grazie a un aggiornamento pubblicato nelle scorse ore che introduce appunto il supporto alle console di attuale generazione, oltre a una serie di novità anche per le altre piattaforme.

Ulteriori novità

In attesa di saperne di più su Turok: Origins, che segnerà il ritorno della serie con un capitolo inedito, la remaster dell'originale ha ricevuto anche nuove opzioni per l'accessibilità, la possibilità di riposizionare l'interfaccia e di regolare elementi come lens flare, antialiasing e resa dell'acqua.

Infine, la patch risolve numerosi bug, migliorando la reattività dei nemici e correggendo problemi relativi a collisioni, animazioni e gestione delle ombre.

Anche il comportamento dei boss ora riflette meglio il livello di difficoltà, e sono stati effettuati piccoli ritocchi ai modelli e alla fisica del gioco per garantire un'esperienza più fluida e fedele all'originale.