Turok: Origins, quello che sappiamo sul ritorno di una saga storica

In effetti, a guardare il video di debutto di Turok: Origins non si percepisce chissà quale distanza rispetto alle meccaniche che caratterizzavano le origini della saga, sebbene gli sviluppatori abbiano scelto in questo caso di impostare l'esperienza come uno sparatutto in terza persona piuttosto che in prima , rendendo centrale anche il multiplayer cooperativo per tre partecipanti.

"I giocatori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 hanno sperimentato la qualità e i valori di produzione standard del nostro team di sviluppo, che ritroveranno anche in Turok: Origins. Ci auguriamo che una narrazione avvincente e un ottimo gameplay, tanto in singolo quanto cooperativa, possano attrarre i numerosi utenti che hanno apprezzato i nostri ultimi lavori."

"Se c'è una cosa che sappiamo fare in Saber Interactive è trattare con rispetto i giochi basati su proprietà intellettuali famose e Turok: Origins non fa eccezione", ha detto il game director Jesus Iglesias nel corso di un'intervista rilasciata alcune ore dopo il sorprendente annuncio di Turok: Origins , avvenuto con uno spettacolare trailer presentato ai The Game Awards 2024.

Non mancano le abilità speciali , fornite dalle tute ad alta tecnologia: il personaggio afferra una creatura e la schiaccia a terra utilizzando una sorta di estensione del suo corpo simile a delle radici, si muove di lato per centrare un altro rettile utilizzando un fucile a pompa e, alla fine del trailer, deve vedersela con un gigantesco triceratopo che lo carica furiosamente.

Si passa quindi all' azione, che sembra assolutamente frenetica : vediamo Turok che spara con un fucile d'assalto a un enorme rettile, tira con l'arco per colpire bestie di medie dimensioni, bersaglia un ragno gigante e infine affonda il pugnale nella testa di un dinosauro in quella che sembrerebbe essere una spettacolare finisher.

Un impianto ben collaudato

Le prime parole pronunciate da Jesus Iglesias citano non a caso l'ottimo lavoro che Saber Interactive ha fatto e di cui abbiamo parlato nella recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, ad oggi uno dei titoli più apprezzati in assoluto del team americano, che con l'arrivo di un veterano come Tim Willits sembra aver compiuto quel passo in avanti di cui aveva tanto bisogno.

Il nostro personaggio alle prese con i dinosauri in Turok: Origins

Il punto è che anche Turok: Origins sembra utilizzare lo stesso impianto ludico e le tecnologie che hanno reso memorabile l'ultima avventura di Demetrian Titus, dunque la sensazione è che per questo progetto lo studio non abbia voluto correre rischi, cercando di costruire un'esperienza certamente alternativa e in linea con la tradizione di Turok, ma al contempo familiare e collaudata.

Oltre al frenetico gunplay, alla visuale in terza persona e alla cooperativa per tre giocatori, tutti elementi ripresi appunto da Space Marine 2, ci sono tuttavia alcune importanti novità. Abbiamo infatti accennato alle tute tecnologiche dei personaggi e alla loro capacità di immagazzinare il DNA dei dinosauri abbattuti per mimarne in qualche modo le abilità: si tratta di un elemento che in battaglia può fare la differenza.

Alcuni nemici volano in Turok: Origins

Le informazioni su Turok: Origins per il momento sono ancora scarse: si parla di una campagna ambientata su diversi pianeti, giocabile sia in solitaria che in cooperativa, e di un gameplay che proprio sulla base dei poteri ottenibili dai nemici uccisi potrebbe distinguersi dal mucchio. L'uscita è prevista per il 2025? Immaginiamo di sì, ma restiamo in attesa di una conferma ufficiale.