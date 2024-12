Turok: Origins è diverso dai primi giochi, ma Saber promette rispetto e qualità come con Space Marine 2

Il gioco propone qualcosa di nuovo, ma questo non significa che il team non voglia rispettare l'IP. Saber Interactive - lo sviluppatore - afferma che potete aspettarvi qualcosa a livello di Warhammer 40.000 Space Marine 2.

Ai The Game Awards 2024 è stato presentato Turok: Origins , atteso ritorno della serie. Non si tratta però di un gioco che riprende lo stile della saga originale, ad esempio non è un FPS.

Le parole degli autori di Turok: Origins

"Se c'è una cosa che sappiamo fare in Saber è trattare con rispetto i giochi basati su IP famose, e Turok: Origins non fa eccezione", spiega il game director Jesus Iglesias a GamesRadar+. Inoltre, afferma che "i giocatori di Space Marine 2 hanno sperimentato la qualità e i valori di produzione standard di Saber, che si ritrovano anche in Turok: Origins. Ci auguriamo che una narrazione avvincente e un'ottima giocabilità in singolo e in cooperativa possano attrarre anche i giocatori che hanno apprezzato Space Marine 2".

Turok: Origins sarà sempre un gioco d'azione

Se non conoscete bene la saga, sappiate che Turok è nato come personaggio dei fumetti, ma si può dire che il nome sia più strettamente associato alla trilogia di giochi FPS per Nintendo 64 in cui l'eroe era protagonista. La serie ha iniziato a calare di qualità dopo il lancio di Turok: Evolution nel 2002 ed è più o meno morta dopo la mediocre accoglienza del titolo Turok per Xbox 360 e PS3 del 2008. Le eccellenti rimasterizzazioni moderne della trilogia originale da parte di Nightdive Studios hanno certamente contribuito a mantenerla in auge nella mente collettiva degli appassionati di FPS.

Ecco infine il trailer di presentazione di Turok: Origins.