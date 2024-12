Turok: Origins è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards da Saber Interactive, che ha fornito contestualmente i primi dettagli su questo entusiasmante ritorno della storica serie sparatutto, qui riproposta in una versione a base cooperativa per tre giocatori.

Turok: Origins ci metterà al comando di un manipolo di coraggiosi guerrieri che si ritrovano ad affrontare orde di feroci dinosauri nonché una pericolosa invasione aliena che punta a eliminare la razza umana dalla galassia.

Equipaggiati con armi devastanti, da soli o insieme agli amici, dovremo ricorrere alle abilità del nostro personaggio e raccogliere i frammenti di DNA per sbloccare i potenziamenti, lanciandoci nel mezzo di battaglie frenetiche e spettacolari.