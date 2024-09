Warhammer 40.000: Space Marine 2 va alla grande in Europa: è il secondo gioco più venduto uscito nel 2024

Helldivers 2 mantiene il primo posto, ma lo sparatutto in terza persona di Saber Interactive a due settimane dal lancio ha già superato nel vecchio continente le vendite di titoli del calibro di The Last of Us 2: Remastered, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Tekken 8, F1 24, WWE 24, Star Wars Outlaws e Prince of Persia: The Lost Crown.

Grande successo anche su Steam

Dring precisa che questa classifica non tiene in considerazione Palworld e Black Myth: Wukong, che come probabilmente saprete hanno totalizzato vendite impressionanti, in quanto non sono stati condivisi dai rispettivi publisher. Includendoli, in via teorica è probabile che Warhammer 40.000: Space Marine 2 scivolerebbe al quarto posto, ma ciò non toglie il fatto che sta performando sul mercato meglio di moltissimi altri titoli di grosso calibro usciti quest'anno.

A riprova degli ottimi numeri che sta macinando il gioco, ricordiamo che da due settimane è al primo posto della classifica dei giochi più venduti su Steam e che ha conquistato il record come il più giocato di sempre tra tutti i titoli basati sul franchise di Warhammer.