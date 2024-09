Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ecco prezzi e contenuti di Standard, Deluxe e Collector's Edition

Contestualmente all'annuncio di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , Sega e RGG Studio hanno svelato anche i bonus di prenotazione e le varie edizioni che saranno disponibili nei negozi fisici e digitali europei, inclusa una ricca Collector's Edition per i fan più sfegatati.

Edizione standard, Deluxe Edition e Collector's Edition

L'edizione Standard di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile sia in formato fisico che digitale al prezzo di 59,99 euro per tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One. Ovviamente questa versione non include nessun bonus aggiuntivo, ad eccezione di quelli di prenotazione.

I contenuti della Deluxe Edition di Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii

Proseguiamo con la Deluxe Edition che sarà disponibile esclusivamente in formato digitale al prezzo di 74,99 euro per tutte le piattaforme. Include una serie di extra, inclusi compagni di ciurma leggendari, pezzi aggiuntivi per la personalizzazione della nave, abiti iconici e un brano aggiuntivo per il karaoke e molto altro ancora. Nello specifico: Pacchetto ciurma di pirati leggendaria

Set ciurma del pirata più forte

Set aiutanti entusiasti

Pacchetto abiti leggendari

Set abiti speciali di personaggi leggendari

Set magliette speciali

Pacchetto Personalizzazione nave

Set speciale personalizzazione della nave di Kazuma Kiryu

Set speciale personalizzazione della nave di Ichiban Kasuga

Set speciale personalizzazione della nave di Daigo Dojima

Set speciale personalizzazione della nave di RGG Studio

Pacchetto Extra Karaoke e CD

Canzone extra per il karaoke

Set di raccolta di CD

Infine, c'è una Collector's Edition in formato fisico per PS5 e Xbox Series X|S. Il prezzo non è stato ancora annunciato, con Sega che ha promesso che i preorder inizieranno a breve in USA ed Europa. Oltre al gioco base su disco e tutti i contenuti digitali della Deluxe Edition, include una serie di oggetti da collezione, che elenchiamo di seguito:

Una rappresentazione di Majima in versione pirata in acrilico da sei pollici

La bandiera pirata della ciurma di Majima da 12 x 18 pollici

La benda per l'occhio di Majima

Una moneta del tesoro

La Collector's Edition di Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii

Che ne pensate, siete interessati a una di queste edizioni in particolare? Fatecelo sapere nei commenti. Nel caso siate interessati a un'edizione digitale, le trovate su Steam per la versione PC, su PlayStation Store per PS4 e PS5 e su Xbox Store per quelle Xbox Series X|S e One.

Nel frattempo vi ricordiamo che Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii sarà disponibile dal 28 febbraio 2025. Ecco il primo trailer e dettegli ufficiali di questa nuova avventura con protagonista Goro Majima.