Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii annunciato con trailer, data di uscita e piattaforme: Majima ritorna!

La presentazione ci spiega che Goro Majima , il Cane pazzo di Shimano, è naufragato su Rich Island, che "non è troppo lontana dalla Hawaii". Lo yakuza ha però perso i ricordi e si imbatte in un ragazzino con un tigre, trovandosi poi coinvolto in uno scontro con una famiglia della yakuza giapponese.

RGG ha annunciato un nuovo gioco della saga di Yakuza. Si tratta di " Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii ", un nome che fa subito capire di che tipo di gioco si tratta. Potete vedere il trailer poco sotto. La data di uscita è fissata per il 28 febbraio 2025 su PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PlayStation 5 .

Il trailer di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

Majima, sebbene senza ricordi, si ritrova a lottare contro dei veri e propri pirati, prendendo anche il controllo di un vascello con cannoni. Il trailer di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii ci conferma che si tratta ancora una volta di un videogioco impostato sull'azione, con Majima come personaggio controllabile. Disporrà di due stili di combattimento (uno più classico basato sullo stile da Mad Dog e uno da Sea Dog, con doppie sciabole e armi da fuoco e non solo), con uno di questi basato su combo ad ampio raggio: ci saranno quindi anche più nemici a schermo. Majima sarà inoltre molto agile e potrà muoversi da un nemico all'altro molto rapidamente, anche lanciandosi verso i nemici con delle armi secondarie per coprire rapidamente la distana in modalità Sea Dog. Inoltre, per la prima volta sarà possibile saltare durante le battaglie, per colpire i nemici lanciati in aria.

Dopo il trailer RGG Studio spiega che in Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii è ambientato alle Hawaii (ovviamente) e che è visto come un prodotto simile a Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, ovvero è un gioco d'avventura d'azione invece di un gioco di ruolo a turni come la saga di Ichiban.

Ci saranno come sempre più ambientazioni: Hawaii, Rich Island e Madtlantis, una sorta di cimitero di navi trasformato in città per i pirati. Ovviamente non mancheranno svariati minigiochi, tra ritorni e novità. Sarà possibile anche cambiare i vestiti di Majima, con oltre 200 elementi tra i quali scegliere.