PS5 aggiorna il firmware: vediamo il peso e cosa (non) cambia

Si tratta di un aggiornamento minore , che non include alcun tipo di nuova funzione, a differenza del precedente update che proponeva una serie di funzioni aggiuntive, come i profili audio 3D, la ricarica adattiva per DualSense (solo per PS5 Slim e PS5 Pro), un nuovo hub di benvenuto personalizzabile e non solo.

I dettagli dell'aggiornamento per PS5 del 20 settembre

L'update 24.06-10.01.00 si occupa invece di fare una sola cosa: migliorare le prestazioni e la stabilità del software di sistema. È la classica descrizione fornita da Sony Interactive Entertainment per gli aggiornamenti minori di PS5. In breve, non c'è nulla di nuovo in questa patch per il firmware.

PS5, modello classico, standard e digitale

L'unica novità potrebbe essere rivolta ai problemi emersi recentemente con alcuni videogiochi, che non funzionavano più dopo l'arrivo del nuovo firmware. La cosa era emersa in rete soprattutto con l'esempio di Final Fantasy 16.

Non sappiamo però se effettivamente sia così: dovremo attendere nelle prossime ore o giorni i test dei videogiocatori che effettivamente avevano riscontrato dei problemi con PS5.

In attesa di novità a riguardo, vi segnaliamo che PlayStation ha svelato la collezione per il 30° anniversario con PS5 Pro, PS Portal e non solo a tema.