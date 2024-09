PlayStation svela la collezione per il 30° anniversario con PS5 Pro, PS Portal e non solo a tema

Il video e le proposte della Collezione del 30esimo anniversario di PlayStation

Avremo modo di acquistare un "PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition Bundle" che include Limited Edition PS5 Digital Edition console con relativi accessori, ovvero un DualSense wireless controller, copertura a tema per il lettore ottico (lettore ottico venduto a parte), stand per tenere la console in verticale, poster (un design a caso tra trenta versioni disponibili), alloggiamento del connettore del cavo originale in stile PlayStation, quattro fascette per cavi PlayStation Shapes, adesivo PlayStation e graffetta PlayStation.

Ci sarà poi un "PlayStation 5 Pro - 30th Anniversary Limited Edition Bundle" che include una Limited Edition PS5 Pro console, un DualSense Edge wireless controller, DualSense Charging Station, e tutti i contenuti del PS5 Digital Edition Bundle.

A questi poi si sommano:

PlayStation Portal Remote Player - 30th Anniversary Limited Edition (standalone)

DualSense Edge Wireless Controller - 30th Anniversary Limited Edition (standalone)

DualSense Wireless Controller - 30th Anniversary Limited Edition (standalone)

Vi segnaliamo che gli analisti stimano che PS5 Pro farà vendite in linea con quelle di PS4 Pro.