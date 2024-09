Analisti stimano che PS5 Pro farà vendite in linea con quelle di PS4 Pro

Secondo Niko Partners in particolare, PlayStation 5 Pro supererà i 10 milioni di unità vendute, per circa il 10% delle vendite totali della famiglia di console PS5 . Ampere Analysis ha stimato invece vendite per 12,8 milioni di unità entro il 2029, previsione basata proprio sul venduto di PS4 Pro, che ha rappresentato il 12% delle vendite totali di PS4.

Cosa vuole Sony

Niko Partners si aspetta una "maggiore diffusione globale" per PS5 Pro rispetto a PS4 Pro, soprattutto con regioni come l'Asia e il Medio Oriente che vedono una "classe media in crescita disposta a investire in intrattenimento di alto livello".

PlayStation è il marchio di console leader in Asia, escluso il Giappone, e nell'area MENA. In Giappone domina Nintendo Switch, con il 60% complessivo delle vendite di console, ma allo stesso tempo il paese è leader in termini di unità di PS5 vendute in tutta l'Asia (più di 6 milioni a settembre 2024).

Per Niko Partners, Sony con PS5 Pro vuole ottenere i seguenti obiettivi:

Avere un hardware premium da pubblicizzare come la console più tecnologicamente avanzata sul mercato, soprattutto in considerazione della rinuncia alla gara di Xbox che non ha presentato niente di simile.

Aumentare l'ARPU (average revenue per user, o ricavi medi per utente) e i margini di profitto del business console, a fronte del rallentamento della crescita della base installata degli ultimi anni.

Secondo Niko Partners, PS5 Pro si rivolge agli early adopter di PS5 e ai "giocatori insensibili al prezzo". Insomma, persone benestanti che non badano a spendere di più per avere la massima resa possibile. PS5 base rimarrà il principale punto di ingresso per la maggior parte degli utenti, ma gli analisti non si aspettano che Sony diminuisca il prezzo del suo hardware quest'anno o nella prima metà del 2025.