Diablo 4 riceverà grosse novità alla progressione con la Stagione 6, promette Blizzard

Vessel of Hatred introduce una nuova campagna all'interno di un' ambientazione inedita , con una classe mai vista prima e il tutto per portare avanti l'RPG con nuove storie e contenuti.

Diablo 4 ha due eventi maggiori all'orizzonte: il lancio di Vessel of Hatred e l'avvio della Stagione 6, ed entrambi puntano ad apportare notevoli evoluzioni al gioco Blizzard. L'espansione a pagamento è sicuramente quella maggiore sul fronte dei contenuti, visto che porta con sé una nuova parte di storia e molto altro, ma la nuova stagione è destinata a modificare elementi importanti del gameplay.

Rod Fergusson di Blizzard ha riferito che la Stagione 6 di Diablo 4 porterà delle grosse novità al di là degli elementi narrativi di Vessel of Hatred, visto che apporterà grandi cambiamenti al sistema di progressione del gioco, andando dunque a modificare aspetti importanti dell'RPG.

Dai cambiamenti al loot a quelli alla progressione

La Stagione 6, d'altra parte, è destinata a modificare alcune meccaniche di base di Diablo 4, in arrivo con un update gratuito secondo la progressione standard del gioco.

"Quello che vogliamo dire è che ciò che la Stagione 4 ha fatto per il loot, la Stagione 6 lo fa per la progressione", ha detto Fergusson in un'intervista a VGC.

La questione si presenta molto interessante, perché le novità apportate dalla Stagione 4 sono piaciute alla community in generale, dunque si prospetterebbero cambiamenti positivi anche sul fronte della progressione dei personaggi.

"Quindi le persone vedranno un sacco di cambiamenti davvero interessanti nel modo in cui facciamo il paragon, nel modo in cui affrontiamo la difficoltà, nel modo in cui affrontiamo il livellamento, e siamo davvero entusiasti di vedere tutto questo prendere vita nella Stagione 6", ha aggiunto Fergusson.