Annunciato "War Game", un documentario sullo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 durante la guerra in Ucraina

La storia del gioco parte nel 2012 ed è stata caratterizzata inizialmente da vicissitudini che si potrebbero definire "standard" per una produzione videoludica e che hanno portato ai primi posticipi, cancellazioni e riavvii. Tuttavia, a queste si è aggiunto il dramma dell' invasione dell'Ucraina e della guerra a cui gli stessi sviluppatori hanno partecipato.

Diretto da Andrew Stephan, War Game è costruito dai medesimi autori di Power On: The Story of Xbox , il premiato documentario sulla storia di Xbox, cosa che garantisce già un notevole livello qualitativo anche per questa nuova produzione, che promette di svelare tutti i drammatici retroscena di questa incredibile odissea.

Lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl assomiglia a una vera e propria odissea, ed è quasi incredibile pensare che il lunghissimo processo sia giunto ormai quasi al termine, con il gioco in uscita il 20 novembre su PC e Xbox Series X|S. Questo percorso merita di essere raccontato, e lo sarà attraverso War Game , un documentario incentrato proprio sulla storia dello sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2.

Una storia che merita di essere raccontata

Il documentario ripercorre tutta la storia di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e le difficoltà affrontate da GDC Game World, raccontando da vicino anche quest'ultima fase che ha coinvolto i drammatici eventi del paese, fino alla necessità di spostare gli studi in modo da poter completare il lavoro in sicurezza.

"Non era proprio il mio sogno fare questo film", ha dichiarato la creative director Maria Grygorovych a Variety, presentando War Game, "Ma credo davvero che sia importante condividere... Non siamo persone pubbliche ed è difficile condividere qualcosa di personale, ma quando Microsoft ci ha offerto questa opportunità, abbiamo pensato che fosse importante condividere con il mondo quanto sia difficile vivere in tempo di guerra".

"Vedendo racconti specifici su storie vere, forse qualcuno può immaginare meglio quanto sia difficile una situazione del genere e perché ogni guerra è qualcosa di orribile. Per me è impossibile trovare un motivo per iniziare una guerra".

Alcuni sviluppatori di GSC Game World, tra programmatori, addetti alla qualità, alla community e altre divisioni, hanno preso parte attiva alla guerra. Volodymyr Yezhov ha perso la vita durante i combattimenti per difendere la città di Bakhmut nel dicembre del 2022.

Questi racconti verranno immortalati nel documentario War Game, che verrà pubblicato il 3 ottobre su YouTube, come riferito nel trailer di annuncio.