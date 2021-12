Power On: The Story of Xbox: ecco i sei episodi del documentario gratuito sulla storia di Xbox

Microsoft ha pubblicato Power On: The Story of Xbox, il documentario gratuito in sei episodi sulla storia di Xbox, il suo celebre franchise videoludico legato a console, giochi e servizi, ormai da più di vent'anni sul mercato (ha compiuto venti anni il 15 novembre 2021, come ricorderete se avete assistito all'evento.

Il primo episodio si trova in testa alla notizia, gli altri cinque potete vederli qui di seguito:

Power On: The Story of Xbox è sicuramente da vedere, sia dai fan di Xbox, sia da tutti quelli che amano i videogiochi. Dentro ci troverete informazioni, curiosità, dettagli e interviste con alcuni dei più importanti protagonisti degli ultimi venti anni dell'industria dei videogiochi.

Il Capitolo 1 parla delle origini di Xbox e di come un piccolo team interno a Microsoft abbia convinto a fatica la casa di Windows a entrare nell'industria dei videogiochi. Il Capitolo 2 spiega come fu concepita la prima Xbox, parlando degli errori fatti e di ciò che riuscì bene. Il Capitolo 3 continua a raccontare del lancio della prima Xbox e di come fu recepita dal pubblico, raccontando anche i problemi del Duke. Il Capitolo 4 si concentra sui videogiochi e su come Microsoft fece una grossa fatica a ottenere delle esclusive per una macchina di cui molti non si fidavano. Il Capitolo 5 parla di Xbox 360, dei problemi iniziali (ricordate il Red Ring of Death?) e del successo della console. Il Capitolo 6, infine, parla di Xbox One, del travagliato lancio e di come si sia arrivati alle Xbox Series.

Considerate che ogni episodio dura circa 40 minuti, quindi da vedere c'è davvero tanto. Mettetevi comodi e ripercorrete la storia di Xbox.