Undecember è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita del Diablo-like coreano

Il publisher LINE Games e gli sviluppatori di Needs Games hanno svelato i nuovi piani di lancio dell'action RPG free-to-play Undecember. Il gioco, precedentemente atteso entro la fine del 2021, sarà disponibile per PC, iOS e Android dal 13 gennaio in Corea del Sud, a cui seguirà il lancio globale nei primi mesi del 2022. Per l'occasione sono stati presentati un nuovo video gameplay e un trailer che potrete ammirare nei player presenti nell'articolo.

Inoltre a partire da ora è possibile pre-registrarsi a Undecember sia sulla pagina Steam del gioco che sul sito ufficiale. Al lancio sarà disponibile un battle pass che permetterà ai giocatori di sbloccare varie ricompense salendo di livello, così come anche elementi cosmetici e altre opzioni acquistabili separatamente. Gli sviluppatori ci tengono a sottolineare che Undecemeber è free-to-play, ma non pay-to-win, dato che tutti gli acquisti opzionali saranno legati alla personalizzazione estetica.

Al lancio del gioco sarà possibile avanzare nella modalità campagna fino all'Atto 10 (Episodio 2). Inoltre è presente la co-op online grazie alla quale i giocatori potranno unire le forze per affrontare varie attività, come dungeon e raid, e modalità PvP competitive.

Undecember è un'interessante hack & slash con meccaniche da gioco di ruolo. Si tratta di un Diablo-like nel quale si deve sconfiggere orde di mostri all'interno di dungeon con lo scopo di ottenere nuovo bottino tramite il quale personalizzare il proprio personaggio. Il personaggio non dispone di una classe fissa ma può essere creato in totale libertà. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Undecember